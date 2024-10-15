النشرة: غارات إسرائيلية على بلدات شبعا وحداثا والخرايب وياطر

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة شبعا، كما عمد جنود الجيش الإسرائيلي في موقع الرادار الى اطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه احياء البلدة، وفق ما أفاد مراسل النشرة في الجنوب.

هذا، واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات حداثا وياطر والخرايب.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.