كنعان من بكركي: الاتفاق على مواصفات الرئيس أوصلتنا إلى مقترحات جدية واسماء تلقى تجاوباً من معظم النواب والكتل

اشار النائب ابراهيم كنعان الى أن "لا لزوم لتكرار موقفنا الرافض للحرب لأننا فيها الآن والمطلوب ولوج أقصر طريق للخروج منها بالقرار 1701، السبيل الوحيد المتاح عملياً، والطلب من المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها".

واوضح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي أننا "توصلنا بحراكنا بين الكتل إلى خريطة طريق مبدئية لكسر الحلقة المفرغة الرئاسية والاتفاق على مواصفات الرئيس التي أوصلتنا إلى مقترحات جدية واسماء تلقى تجاوباً من معظم النواب والكتل، وترتقي الى مستوى المرحلة ومتطلباتها".

ولفت الى أن "ثوابت بكركي التمسك بالشرعيتين الدولية والدستورية كضمانة لأي مقترح يُخرج لبنان من التسويات الجزئية واستغلال الظروف لفرض معادلات جديدة تقوم على كسر او عزل أي طرف فقوتنا بوحدتنا".

ورأى أن "المطلوب الوصول الى انتخاب رئيس وفقاً لمواصفات المرحلة، لأن العمل مطلوب على مستوى الدولة للعمل على قيامة لبنان فالمررعة حولت الوطن الى ساحات لتمرير المصالح".