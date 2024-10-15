مكتب السيستاني واصل تقديم المساعدات المادية للنازحين شمالا

استمرت فرق مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وشملت المساعدات مراكز النزوح في قضاء المنية وهي ثانوية المنية الرسمية - الإنكليزي، ثانوية المنية الرسمية - الفرنسة.

وفي المنية - الضنية ثانوية مركبتا الرسمية، مدرسة المربي فكتور بيطار الرسمية المختلطة - الضنية.

وفي قضاء زغرتا مدرسة مرح كفرصغاب الرسمية المختلطة، روضة مرح كفرصغاب المختلطة الرسمية، مدرسة مزيارة الرسمية المحتلطة، مدرسة حرف مزيارة، مدرسة الفوار الرسمية المختلطة، تكميلية مرياطة الرسمية، ثانوية مرياطة الرسمية المختلطة، ثانوية رشعين الرسمية المختلطة، مدرسة رشعين الرسمية المختلطة، مدرسة كفرزينا الرسمية، ثانوية أسعد السبعلي الرسمية، مدرسة حيلان الرسمية، نادي الجمعية الاصلاحية العمرانية السبعلية.

وفي قضاء الكورة مدرسة الأدفنتست بشمزين، مدرسة كفر حزير الرسمية، مدرسة دار بعشتار الرسمية، مدرسة كفريا الرسمية المختلطة ضمن مبنى البلدية، ثانوية كفرحاتا الرسمية، مدرسة المربي فرح يوسف عكر الرسمية - كفرحزير.