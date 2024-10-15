المكاري بحث والموسوي في وجوب تحلي الاعلام بالروح الوطنية والمسؤولية المهنية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي، حيث تطرق البحث الى المستجدات اللبنانية في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وخرق السيادة اللبنانية وتسجيل سلسلة تجاوزات من قبل عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية و العربية و الاجنبية .
وتم التشديد في خلال اللقاء على "وجوب تحلي الاعلام اللبناني بالروح الوطنية و المسؤولية المهنية عبر التأكد من دقة الاخبار والتقارير الصحافية، كما التحذير من خطر التحريض واثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
وتم الاتفاق على استكمال التحرك السياسي والاعلامي وتشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة.
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