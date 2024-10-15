الدفاع المدني كشف عن عملياته المنفذة منذ الأمس: انتشلنا جثامين 22 شهيدا إثر غارة أيطو وشهيد في جويا

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ مساء أمس الاثنين ولغاية الساعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أنه "بعد استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل لساعة متأخرة من الليل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة ايطو تم التحقق من العثور على كافة المفقودين. وقد بلغت حصيلة العمليات المنفذة من قبل عناصر الدفاع المدني: انتشال جثامين 22 شهيدا وسحب 6 جرحى من القاطنين في المنزل المستهدف".

وأشارت إلى عمليات اطفاء حرائق في محافظة بعلبك شملت منزلا واعشاب وكراجات ومحلات ومنشرة في بلدتي دورس واللبوة.

وفي محافظة البقاع، تم الكشف على موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المدافن في بلدة رياق.

ومحافظة لبنان الجنوبي، فعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين في بلدة جويا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين. وقد بلغت حصيلة العمليات المنفذة من قبل عناصر الدفاع المدني سحب جثمان شهيد وجريح نقلا بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.

وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البيسارية عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت في عدد من السيارات والمحلات التجارية.

وتوازيا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب 7 جرحى من الموقع المستهدف نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية.

وتمت إعادة فتح طريق بلدة جويا بعد أن قطع بسبب الغارة التي استهدفت المنزل ليل أمس.

وضمن الخدمات العامة، تم تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.