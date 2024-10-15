المنار: تواصل المواجهات عند محور رب ثلاثين - العديسة - مركبا وقصف مدفعي على الطيبة ودير سريان

أفادت قناة المنار عن تواصل المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند محور - رب ثلاثين - العديسة - مركبا، في حين يستمر القصف المدفعي العنيف على الطيبة ورب ثلاثين ودير سريان والعديسة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.