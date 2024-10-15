الكرملين: لن نكشف إذا ما كانت هناك بنود بشأن الدفاع المشترك في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، "أننا لن نكشف إذا ما كانت هناك بنود بشأن الدفاع المشترك في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه التهديدات الإسرائيلية في تنفيذ هجوم على إيران بعد هجوم الأخيرة ضد إسرائيل في 1 تشرين الأول الحالي، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا جراء تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل على اتفاق استراتيجي جديد بين روسيا وإيران ظهر في أيلول 2022 عندما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه القضية على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند.

وفي 18 أيلول الماضي وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمته وزارة الخارجية الروسية بشأن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران.