الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخص وإصابة 5 في عملية إطلاق النار قرب أسدود

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل شخص وإصابة 5 في عملية إطلاق النار قرب أسدود.

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار في موقعين قرب أسدود إلى 3 وقتل المنفذ.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك "ترجيحات بأن عملية إطلاق النار في أسدود تمت بدوافع قومية".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير غليم قرب مدينة أسدود".