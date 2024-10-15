الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 42344 قتيلا

افادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 42344 قتيلا منذ 7 تشرين الاول الماضي".
واشارت الى أن "الحصيلة تشمل 55 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة، بالاضافة إلى إصابة 99013 شخصا بجروح في قطاع غزة".
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