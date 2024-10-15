وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب لن نسمح به

اشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الى أن "تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب لن نسمح به"، لافتا الى أننا "نريد وقف الاعتداءات الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن".

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