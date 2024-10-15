الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين 2 بجراح حرجة ومتوسطة جراء إطلاق نار في موقعين قرب أسدود وقتل المنفذ

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة إسرائيليين 2 بجراح حرجة ومتوسطة جراء إطلاق نار في موقعين قرب أسدود وقتل المنفذ". وأكدت الشرطة الإسرائيلية، انه "لم نحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود".

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