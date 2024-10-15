الشرطة الاسرائيلية والشاباك: المجموعة التي خططت لتفجير تل ابيب قبل شهرين تابعة لحماس وتم توجيهها من مقر الحركة بتركيا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك إلقاء القبض على المجموعة التي خططت لتفجير في تل أبيب، قبل نحو شهرين، حيث تم إلقاء القبض على 8 أشخاص وآخر قام بنقل الشخص الذي كان يحمل العبوة من مخيم شعفاط للاجئين، القريب إلى القدس، إلى مكان الحادث في تل أبيب.

وكشفت التحقيقات، بحسب ما تم الإعلان عنه، أن المجموعة عبارة عن بنية تحتية تابعة لحركة "حماس"، يتم توجيهها وإرشادها من مقر الحركة في تركيا.