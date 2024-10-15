بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تتوقع وصول العناصر الأولى لمنظومة ثاد الدفاعية الأميركية اليوم

نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي، إعلانه أن "إسرائيل تتوقع وصول العناصر الأولى لمنظومة ثاد الدفاعية الجوية الأميركية اليوم".

وكانت قد دشنت الولايات المتحدة الأحد الماضي مرحلة جديدة من الدعم العسكري لإسرائيل في حربها من خلال قرار بنشر منظومة "ثاد" المتطورة المضادة للصواريخ في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي شدد على دعم "لا لبس فيه" لإسرائيل.

وتأتي الخطوة الأميركية في ظل استعدادات إسرائيلية للرد على هجوم إيراني مطلع الشهر الجاري. في المقابل، تتوعد طهران بالرد على تل أبيب في حال شنت هجوما عليها.