رئيسة وزراء إيطاليا: نطالب بضمانات لسلامة جنودنا في الشرق الأوسط ونعتبر موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر

أشارت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني، الى انه "نطالب بضمانات لسلامة جنودنا في الشرق الأوسط ونعتبر موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر".

واكدت ملوني انه "ندافع عن حق إسرائيل في العيش بسلام ضمن إطار الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".