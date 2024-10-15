نيويورك تايمز: الجيش الإسرائيلي يستخدم مدنيين فلسطينيين معتقلين كدروع بشرية في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين معتقلين كدروع بشرية، حتى لا يعرض جنوده للخطر خلال مهمات استطلاعية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن جنود ومسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي استخدم المدنيين الفلسطينيين المعتقلين كدروع بشرية، مؤكدة أن ما لا يقل عن 11 فريقا مكونا من جنود وعناصر استخبارات إسرائيليين، استخدموا الفلسطينيين كدروع بشرية في خمس مدن بغزة.

وأوضحت أن الجنود الإسرائيليين أرسلوا قسرا مدنيين فلسطينيين معتقلين إلى مناطق يعتقدون أن عناصر حركة "حماس" نصبوا كمائن فيها.

وذكرت أن الجنود الإسرائيليين أجبروا الفلسطينيين على استكشاف وتصوير شبكات الأنفاق التي اعتقدوا أن عناصر "حماس" ما زالوا مختبئين فيها، ونقل الأشياء التي يعتقدون أنها مفخخة في هذه الأنفاق، مثل المولدات الكهربائية وخزانات المياه.

وفي حديثهم إلى "نيويورك تايمز"، اعترف 7 جنود إسرائيليين بأنهم شاهدوا أو شاركوا في الممارسات المذكورة. وذكر هؤلاء الجنود أن استخدام المدنيين الفلسطينيين المحتجزين كدروع بشرية كان "ممارسة روتينية وعادية ومنظمة" وأن ذلك تم بمعرفة قادتهم.

وتحدثت الصحيفة أيضاً إلى 8 جنود ومسؤولين إسرائيليين على علم بالممارسة، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، بشأن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة.

وأوضح الجنود أنهم "بدأوا باستخدام هذه الممارسة خلال الحرب الحالية بسبب الرغبة في الحد من المخاطر التي يتعرض لها المشاة".