الحكومة الإيرانية: نرحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، الى ايران ترحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان، معتبرة ان "البشرية شهدت كارثة إنسانية العام الماضي ونعمل للحد من المعاناة بفلسطين ولبنان".

وتابعت :"لم نبدأ يوما الحرب ضد أي دولة ولدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا بعزيمة عالية"، مؤكدة انه "لن نتردد ولن نتسرع في الرد بل سنرد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".