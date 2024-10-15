شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: متابعة ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من الملفات والموضوعات الحيوية على أجندتها خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثانى، أبرزها متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكدت اللجنة، أنها ستتابع أن هذا التطوير يتواكب مع تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، بحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وبخاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وتتابع اللجنة خلال دور الانعقاد أيضا، تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي المحدودي الدخل من ناحية، وبين مسؤوليتها في تشجيع المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.