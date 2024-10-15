كتلة نار وجثتان متفحمتان.. مصرع أم وطفلها في حريق منزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، اليوم الإثنين، في حريق هائل داخل منزل في قرية سمهود، التابعة لدائرة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل منزل وأسفر عن مصرع سيدة وطفلها في قرية سمهود مركز أبوتشت.

وانتقلت سيارات الإطفاء وقوة من مركز شرطة أبوتشت إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "ب.ع.ع"، تبلغ من العمر 38 عامًا، وطفلها "إسلام.ح.ج"، يبلغ من العمر 5 أعوام، متفحمين إثر حريق حول منزل بجوار حضانة في قرية سمهود مركز أبوتشت، إلى كتلة من النار.

جرى إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وجرى السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.