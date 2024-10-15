تحديات المياه والمناخ.. مصر ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة الموارد المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

وقَّعَ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس جوزيف أوتسيف، وزير الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقى التاسع، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية .

وأشار سويلم إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية .

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ؛ خصوصًا خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكدًا أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ التي تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدَين في مجالات (تطوير الري- تشغيل وصيانة المنشآت المائية- مكافحة الحشائش المائية في المجاري المائية باستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية- تقنيات الري الحديث- التنبؤ بالفيضان والجفاف- إدارة مخاطر الفيضان- تكنولوجيا حصاد الأمطار- إدارة المياه الجوفية- حوكمة الموارد المائية- التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه- مراقبة نوعية المياه)، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي .