بالصواريخ.. حزب الله يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصلبات صاروخية.

وأصدر حزب الله بيانات عدة جاء فيها: "أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".‏

وأضاف الحزب، أنه استهدف في الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية"، لافتا إلى أنه استهدف ‏تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية".‏

وأشار إلى أنه استهدف عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.