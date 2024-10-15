تزامنا مع قصف حنوب البلاد.. غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع في شرقي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مواقع في البقاع شرقي لبنان بالتزامن مع قصف متواصل في جنوب البلاد.

وشملت الغارات مدينة بعلبك ومحيطها ورياق وسرعين في البقاع الشمالي، بالإضافة إلى مناطق في البقاع الأوسط من بينها علي النهري والكرك، وفقا لسكاي نيوز.

ووقعت غارات إسرائيلية واسعة على الجنوب اللبناني، شملت البيسارية في قضاء صيدا، بالإضافة إلى غارات على الطيبة وكفرشوبا وسهل الخيام.

كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا على بلدات كفركلا ومحيط العديسة وسهل مرجعيون.

ووسعت إسرائيل، الإثنين، نطاق أهدافها خلال الحرب التي تشنها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، إذ نفذت غارة جوية في شمال البلاد يقول مسؤولو الصحة إنها أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا.

وأمرت إسرائيل، أمس الاثنين، سكان 25 قرية أخرى بالإخلاء إلى مناطق شمال نهر الأولي الذي يتدفق على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.