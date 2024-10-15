اعلام عبري: اشتباك بين جنود إسرائيليين وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - بثت قنوات إسرائيلية لقطات اشتباك بين جنود إسرائيليين ومقاتلين ينتمون لحزب الله اللبناني من نقطة الصفر.

وبحسب"روسيا اليوم"، تظهر اللقطات حالة ارتباك بين الجنود الاسرائيليين نتيجة تعرضهم لوابل كثيف من الرصاص.

وقد قام الجنود الإسرائيليون بمحاولة إخلاء أحد الجرحى تحت وابل النيران.

ويبدو من المشاهد المنشورة أن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لهجوم مباغت من عناصر حزب الله.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" مساء اليوم الاثنين أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الاسرائيلي في أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.