باكستان.. 3 قتلى من رجال الشرطة بهجوم إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - بيشاور (وكالات)

أعلن مصدر من الشرطة الباكستانية، أمس، أن ثلاثة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا في شمال غرب البلاد، عندما اقتحم إرهابيون مقراً محلياً للشرطة في إقليم خيبر بختون خوا.

وأضاف أن الهجوم استهدف مجمعاً، يضم مقر الشرطة المحلي وبنايات سكنية، وأنه تم قتل منفذي الهجوم في الموقع وكان من بينهم انتحاريون.

وذكر المصدر رفيع المستوى أن الشرطة قتلت ثلاثة من المهاجمين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ثلاثة من رجال الشرطة قُتلوا أثناء التصدي للهجوم الذي وقع على مركز الشرطة في منطقة بانو الواقعة على الحدود مع وزيرستان الشمالية، وهي منطقة حدودية قبلية مضطربة.

وأفاد المصدر بأنه تم غلق الطرق في محيط المجمع أمام حركة المرور بهدف القضاء على المهاجمين المتبقيين.

وتقع منطقة «بانو» على بعد نحو 350 كيلومتراً من العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة مع وصول رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قبل اجتماع رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون هذا الأسبوع.