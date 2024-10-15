بينها جثتان مجهولتان.. ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث أتوبيس الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام صالح

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة السويس، بيانًا، تضمن أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الجلالة - السخنة"، الذي أسفر عن وفاة 10 طلاب من جامعة الجلالة، وإصابة 29 آخرين، وفقًا للبيان.

وتضمنت قائمة الإصابات كلا من: "رحاب إسماعيل فتحي الصاوي،

19 عامًا، القاهرة، إصابة بكسر في ضلوع الصدر وسحجات وكدمات، ومنى زغلول الصاوي، 19 عامًا، القاهرة، إصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

كما تضمنت القائمة إصابة كلا من: "إسلام نور عيسى علي، 21 عامًا، الإسكندرية، إصابة بخلع في الكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، وخالد محمد فاروق،21 عامًا، من محافظة الأقصر، إصابة بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم إصابة كلا من: "عادل أحمد محمد الطنيحي، 20 عامًا، من محافظة البحيرة، كسر بالساقين وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وميادة جميل أحمد جابر، 17 عامًا، من أسيوط، إصابة بكسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي الدين أيمن علي،21 عامًا، المنيا، إصابة بكسر في الذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

وتضمنت قائمة الإصابات كلا من: "محمد بيبرس موسى، 19عامًا، من أسيوط، إصابة بكسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وروان حامد القطاوي،20 عامًا من طنطا، إصابة بسحجات وكدمات.

وأصيب كلا من: "دينا شريف هيكل، 20 عامًا، من القاهرة، إصابة بكسر في الكتف الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وروان محمد الفقي، 19 عامًا من طنطا، إصابة بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات.

و"هيام الأباصيري حجاج، 18 عامًا، من البحيرة، إصابة بكسر بالحوض مع نزيف داخلي وسحجات وكدمات، وبسملة سعيد سلطان، 19 عامًا، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، ودعاء العوضي أحمد، 21 عامًا، من كفر الشيخ، اشتباه خلع في الكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

وأصيب كلا من: "محمود أحمد مرزوق، 18 عامًا، من المحلة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سعد الدين السيد، 22 عامًا، كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ومريم عبدالظاهر أحمد، 18 عامًا، اشتباه كسر بالمجمجمة وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم".

وتم إصابة كلا من: "سارة علي حسن، 20 عامًا، سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعبد الرحمن عبد التواب محمد، 20 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وميخائيل نبيل مسعد،20 عامًا، مصابة باشتباه بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم".

وأصيب كلا من: "عبد الرحمن ياسر خليفة، 20 عامًا، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وشهاب الدين أحمد، 20 عامًا، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعلي عماد علي عبدالرحمن، 20 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم".

وأصيب كلا من: "منة الله أحمد، 19 عامًا، باشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعادل أحمد محمد، 21 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وياسر عبدالواحد أحمد، 18 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم".

وأصيب كلا من: "محمد سعد علي، 20 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ومصطفى حسين محروس، 35 عامًا، سائق الأوتوبيس، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

بينما تضمنت قائمة الوفيات كلا من:

طالبة "مجهولة الاسم" توفيت نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ أثناء النقل، وعبد الرحمن أحمد محمد، 19 عامًا، من مركز بيلا كفر الشيخ، طالب بجامعة الجلالة، وبسملة ممدوح خلف الله عطيت الله، 20 عامًا، أسوان.

كما تضمنت القائمة كلا من: "ملك محمد إمام محمود، 20 عامًا، القصير البحر الأحمر، وميرنا أشرف ذكي الجنيدي، 19 عامًا، من دمياط، طالبة بجامعة الجلالة، وهاجر ياسر، 19 عامًا، طالبة بجامعة الجلالة، وعمر أحمد حسن، 19 عامًا، طالب بجامعة الجلالة.

وتضمنت القائمة أيضا: "محمد شعيب،20 عامًا، طالب، وإيمان محمد، 19 عامًا، ومحمد إبراهيم عبد الغفار،20 عامًا، جميعهم طلاب بجامعة الجلالة.

حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة (تغطية خاصة)