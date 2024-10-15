بينها جثتان مجهولتان.. ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث أتوبيس الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام صالح:

أصدرت مديرية الصحة في محافظة السويس بيانًا رسميًا يتضمن أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الجلالة - السخنة"، الذي أسفر عن وفاة 10 طلاب من جامعة الجلالة وإصابة 29 آخرين.

شملت قائمة المصابين:

رحاب إسماعيل فتحي الصاوي (19 سنة، القاهرة) - اشتباه كسر في ضلوع الصدر وسحجات وكدمات.

منى زغلول الصاوي (19 سنة، القاهرة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

إسلام نور عيسي علي (21 سنة، الإسكندرية) - اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم.

خالد محمد فاروق (21 سنة، الأقصر) - جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عادل أحمد محمد الطنيحي (20 سنة، دمنهور) - اشتباه كسر بالساقين وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

ميادة جميل أحمد جابر (17 سنة، أسيوط) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

علي الدين أيمن علي (21 سنة، المنيا) - اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

محمد بيبرس موسى (19 سنة، أسيوط) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

روان حامد القطاوي (20 سنة، طنطا) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

دينا شريف هيكل (20 سنة، القاهرة) - اشتباه كسر في الترقوة وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

روان محمد الفقي (19 سنة، طنطا) - اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات.

هيام الأباصري حجاج (18 سنة، البحيرة) - اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات.

بسملة سعيد سلطان (19 سنة، كفر الشيخ) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات.

دعاء العوضي أحمد (21 سنة، كفر الشيخ) - اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

محمود أحمد مرزوق (18 سنة، المحلة طنطا) - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

مصطفى سعد الدين السيد (22 سنة) - اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

مريم عبدالظاهر أحمد (18 سنة) - اشتباه كسر بالمجمجمة وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

سارة علي حسن (20 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

عبد الرحمن عبد التواب محمد (20 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

ميخائيل نبيل مسعد (20 سنة) - اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

عبد الرحمن ياسر خليفة (20 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

شهاب الدين أحمد (20 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

علي عماد علي عبدالرحمن (20 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

منة الله أحمد (19 سنة) - اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

عادل أحمد محمد (21 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة.

ياسر عبدالواحد أحمد (18 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

محمد سعد علي (20 سنة) - سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

مصطفى حسين محروس (35 سنة) - سائق الأتوبيس، حي فيصل نجد السويس، سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

وتضمنت قائمة الوفيات:

مجهولة الاسم (أنثى) - كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، توفيت أثناء النقل وجارٍ نقلها إلى مشرحة المجمع الطبي.

مجهولة الاسم (أنثى) - اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، توفيت داخل المجمع وتم نقلها إلى مشرحة المجمع الطبي.

عبد الرحمن أحمد محمد حارس (19 سنة، بيلا كفر الشيخ)، جثة محل البلاغ.

بسملة ممدوح خلف الله عطيت الله (20 سنة، أسوان)، جثة محل البلاغ.

ملك محمد إمام محمود (20 سنة، القصير البحر الأحمر)، جثة محل البلاغ.

ميرنا أشرف ذكي الجنيدي (19 سنة، دمياط)، جثة محل البلاغ.

هاجر ياسر (19 سنة)، جثة محل البلاغ.

مجهولة الاسم (19 سنة، أنثى)، جثة محل البلاغ.

عمر أحمد حسن (19 سنة)، جثة محل البلاغ.

محمد شعيب (20 سنة)، جثة محل البلاغ.

إيمان محمد (19 سنة)، جثة محل البلاغ.

محمد إبراهيم عبد الغفار (20 سنة)، جثة محل البلاغ.