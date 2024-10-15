8 مصابين في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

شهد طريق الإسماعيلية-السويس حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بالحادث الذي وقع بنطاق قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد. وبناءً على ذلك، وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير فرع مرفق الإسعاف، بتوجيه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج اللازم.

أكد مصدر طبي أن حالات المصابين مستقرة، وتتنوع إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسم، حيث يتلقون جميعًا الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.