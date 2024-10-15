تشييع جنازة "أحمد" الضحية الثالثة لحادث قطار المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع أهالي قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، جثمان الشاب "أحمد جلال النوري" البالغ من العمر 24 عامًا، الذي لقي مصرعه في حادث قطار المنيا.

وقد أدي المئات من الأهالي صلاة الجنازة عليه قبل دفنه في مقابر القرية.

تم العثور على جثمان أحمد بالقرب من مركز سمالوط، الذي يبعد حوالي 25 كيلومترًا شمال قرية ماقوسة ومدينة المنيا، حيث جرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط.

وكانت أسرته قد انتظرت في موقع الحادث لتتوجه إلى المشرحة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات النيابة العامة ودفنه في مسقط رأسه بالقليوبية.

ويذكر أنه في مساء يوم الحادث، استقبلت أسرة أحمد جمال محمد من محافظة القليوبية خبر فقدانه، حيث كان يؤدي خدمته على متن القطار.

هذا الحادث أسفر عن انتشال جثتين آخريْن، هما: رمضان محمد النادي من الفيوم، وحامد مصطفى من القليوبية، بالإضافة إلى إصابة 22 شخصًا.

وقع الحادث مساء أمس عندما اصطدم جرار بقطار النوم رقم 1087 المتجه من أسوان إلى القاهرة، أمام قرية ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية.

وقد أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إرسال أوناش طوارئ لفصل العربات المتضررة واستكمال القطار رحلته. كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث.

اقرأ أيضًا:

ثالث ضحايا حادث قطار المنيا.. "أحمد جلال" شاب يتيم يرحل تاركاً طفلة صغيرة