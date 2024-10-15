روسيا تعلن تحرير نصف أراضي مقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف تحرير ما يقرب من نصف أراضي مقاطعة كورسك التي احتلتها القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية أغسطس الماضي.

وبحسب" روسيا اليوم"، وقال علاء الدينوف في تعليق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في كورسك "اليوم ما يقرب من نصف الأراضي التي احتلها العدو قد تم تحريرها".

وأشار نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى أنه تم تدمير كمية كبيرة من معدات العدو الغربية الصنع على محور كورسك.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، بأن وحدات تجمع قوات "سيفير" صدت خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبدتها خسائر في الأفراد بلغت 40 عسكريا، بين قتيل وجريح.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدات قوات "سيفير" (الشمال) عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات عشرة ألوية أوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ومالايا لوكنا وتولستي لوغ ونوفي بوت وبليخوفو.

يشار إلى أنه، في الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية، مؤكدا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره خارج حدود الدولة.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن العدو سيتلقى الرد المناسب، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.