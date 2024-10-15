بوريل يطالب دول الاتحاد بتشديد العقوبات ضد النفط الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - طالب جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد إلى تشديد العقوبات ضد صادرات النفط الروسية.



وبحسب"روسيا اليوم"، قال بوريل، في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، إن "عدد سفن أسطول الظل الروسي، التي تتحايل موسكو بواسطتها على سقف الأسعار، يزداد... واقترح مناقشة تشديد العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يونيو الماضي عقوبات على 27 سفينة، اعتبرها تابعة لـ "أسطول الظل" النفطي الروسي، وذلك ضمن الحزمة الـ 14 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع استهدفت قطاع النفط الروسي بالعقوبات منذ ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استقبال شحنات النفط الروسي التي تنقل بحرا في موانئه، وتم فرض "سقف" على أسعار النفط الذي تبيعه روسيا عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.