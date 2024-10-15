طائرات انقضاضية تستهدف القاعدة الأمريكية شرقي سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل ومعمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، ناجمة عن هجوم استهدفها عبر عدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.



وبحسب"سبوتنيك"، إن انفجارات عنيفة هزت، مساء اليوم الأثنين 14 أكتوبر، القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بعد تمكن طائرة مسيرة على الأقل، من استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.

وأضافت، نقلا عن محمد العكيدي، وهو أحد سكان المنطقة المحيطة بقاعدة كونيكو، أن الدفاعات الجوية الأمريكية المولجة حماية القاعدة حاولت التصدي للطائرات المهاجمة عبر عدد كبير من قذائف الدفاع الجوي، لتملأ بعدها الطائرات الحربية والمروحية الأمريكية سماء المنطقة بشكل مكثف، وسط استنفار كبير في محيط القاعدة.

وتابع العكيدي أن الاحتلال الأمريكي استهدف بقذائف المدفعية من قاعدة "كونيكو" عدد من القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بشكل عشوائي رداً على الهجوم الذي تعرضت له ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور، مع إيصال تعزيزات عسكرية كبيرة لها خوفاً من الهجمات المستمرة ضدها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم أمريكي ضد غزة في فلسطين وبيروت والجنوب في لبنان.