روسيا: الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا ولا تزال متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع.



وبحسب"سبوتنيك"، وعلق بيسكوف، على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني،"دعم أوكرانيا (من قبل الغرب) مستمر، وتواصل الدول فعليا مشاركتها غير المباشرة والمباشرة في هذا الصراع.

وأشار بيسكوف، إلى أن خطاب الغرب في أوكرانيا لم يتغير، موضحًا أن الدول الغربية تشعر بالقلق بعد أن أعلنت روسيا صراحة عن رد فعل محتمل على الدرجة المتزايدة بسرعة من التدخل الغربي في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف، "نعم، إنهم (الغرب) متخوفون، لأن الجانب الروسي صرح بوضوح بما قد يكون عليه رد فعلنا إزاء تورط الغرب المتزايد في الصراع.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانات اللازمة لذلك.