عراقجي يلتقي مسئول بحركة أنصار الله في مسقط

ياسر رشاد - القاهرة - التقى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، المتحدث الرسمي باسم حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) ورئيس فريق التفاوض محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن عراقجي وعبد السلام تشاورا بشأن "وقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

وفور وصوله إلى مسقط، التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وتباحث معه في "الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة"، وفق "إرنا".

وكان عراقجي، خلال زيارته لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق، أكد "استعداد بلاده لمساري السلام والحرب"، فيما أجرى مشاورات دبلوماسية حول مسألة وقف "جرائم الكيان الصهيوني".

وأعلن عباس عراقجي الذي يزور عمان اليوم، أن "عملية مسقط" والاتصالات غير المباشرة مع الولايات المتحدة متوقفة حاليا بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.