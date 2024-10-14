الكرملين يعلّق على مناورات حلف الناتو النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن المناورات النووية التي يجريها حلف شمال الأطلسي سنويا وبدأت اليوم الاثنين تؤجج التوتر في ضوء الأزمة "الملتهبة" الدائرة في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه يستحيل إجراء محادثات عن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة بسبب ضلوع قوى نووية غربية في الصراع مع روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشارت واشنطن إلى أنها منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن الأسلحة النووية

وكان مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال، يوم الخميس، إن التحالف العسكري سيبدأ تدريباته النووية السنوية اليوم الاثنين على خلفية تغيير روسيا عقيدتها النووية.