شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من 2030.. خطة "صارمة" لمواجهة التلوث الهوائي في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطى وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، دعمهم الرسمي لفرض أهداف أكثر صرامة بشأن التلوث الهوائي اعتبارا من 2030، في محاولة لتحسين حماية البشر والبيئة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أنه يمكن أن يعزى نحو 300 ألف حالة وفاة تحدث سنويا في الاتحاد الأوروبي إلى التداعيات الصحية الناجمة عن التلوث الهوائي، مما يجعله "أكبر خطر على الصحة البيئية في أوروبا".

وستطبق الحدود الجديدة على المادة الجزيئية "بي إم 10" و"بي إم 2.5 " ، وهما ثاني أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت، ومن المعروف أنهما يسببان مشاكل تنفسية. الملوثات في الهواء وأوضح البيان أنه سيحق للمواطنين الحصول على تعويض إذا ما مرضوا جراء عدم الامتثال لقيم الحدود القصوى.

غير أنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تطلب تأجيل الموعد النهائي الذي يحل في 2030 بموجب شروط معينة.

وتهدف القواعد الجديدة أن تحدد المسار لخطة العمل الخاصة بالمفوضية الأوروبية من أجل القضاء على الملوثات في الهواء والتربة والماء بحلول 2050.