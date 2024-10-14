أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت الى ان "هجوم حزب الله أمس يؤكد التهديدات المستمرة التي يشكلها الحزب وضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية الخاصة به".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان، وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، ويكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب في الضربة الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: هجوم حزب الله أمس يؤكد التهديدات المستمرة التي يشكلها الحزب وضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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