القناة 14 عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: الرد على الهجوم الإيراني سيكون قويا وعلينا الاستعداد لرد الفعل الإيراني

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، تأكيده ان "الرد على الهجوم الإيراني سيكون قويا"، لافتا الى ان "على إسرائيل أن تكون مستعدة لرد الفعل الإيراني".

واضاف :"يجب الاستعداد لتبادل الضربات الأمر الذي قد يجر واشنطن للحرب وهو ما لا تريده طهران".

وفي وقت سابق، هاجمت إيران إسرائيل عبر إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.