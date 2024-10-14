نتانياهو: الطريق الأفضل للمحافظة على سلامة قوات اليونيفيل هو الابتعاد عن مناطق الخطر

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الطريق الأفضل للمحافظة على سلامة قوات اليونيفيل هو الابتعاد عن مناطق الخطر".

وفي وقت سابق، أكد نتانياهو، في تصريح له من قاعدة بنيامينا المستهدفة في حيفا، أنه "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت".

وشدد نتانياهو على "إننا ندفع ثمنا مؤلما ولكن لدينا إنجازات هائلة وسنواصل تحقيقها".

وأضاف :"نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا، وأعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء غولاني الذين سقطوا أمس في بنيامينا".