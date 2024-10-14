"حزب الله": استهدفنا ‏تجمعين لقوات العدو في مزرعة برختا وفي مستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:40 من مساء يوم الاثنين 14-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:15 من مساء يوم الاثنين 14-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية".‏