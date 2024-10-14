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حزب الله يستهدف قلب إسرائيل

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ياسر رشاد - القاهرة - فر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، مساء الإثنين، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما ترددت أنباء عن إطلاق مقذوفات من لبنان.

واعلن الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة صواريخ أُطلقوا من لبنان صوب قلب إسرائيل، وأنه اعترضها جميعا دون وقوع إصابات.

واضاف أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المنصة التي انطلقت منها المقذوفات الثلاث، زاعما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

بالتزامن مع ذلك، أعلن حزب الله استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مسكفعام بالمدفعية وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في المنارة برشقة صاروخية.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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