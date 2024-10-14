أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "هجمات إسرائيل ضد لبنان أثبتت أن إسرائيل لا تريد السلام في هذه المنطقة"، لافتا الى ان "الأمم المتحدة عاجزة أمام هجمات إسرائيل على قوات حفظ السلام".

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: هجمات إسرائيل ضد لبنان أثبتت أن إسرائيل لا تريد السلام في هذه المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.