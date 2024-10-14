نتانياهو: سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت".

وفي تصريح له من قاعدة بنيامينا المستهدفة في حيفا، شدد نتانياهو على "إننا ندفع ثمنا مؤلما ولكن لدينا إنجازات هائلة وسنواصل تحقيقها".

وأضاف :"نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا، وأعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء غولاني الذين سقطوا أمس في بنيامينا".