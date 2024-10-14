يديعوت أحرونوت: إصابة شخص بجروح خطرة شرق تل أبيب أثناء فراره تزامنا مع الهجوم الصاروخي الأخير

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إصابة شخص بجروح خطرة شرق تل أبيب أثناء فراره تزامنا مع الهجوم الصاروخي الأخير.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها"، لافتاً الى "أننا هاجمنا منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير".

كما افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ.

هذا وتوقفت حركة الملاحة في مطار بن غوريون في تل ابيب بالتزامن مع اطلاق الصواريخ من لبنان.