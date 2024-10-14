الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات عدة في جوارها

افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة في جوارها.
كما دوت صفارات الانذار في بلدات عدة شمال بحيرة طبريا.
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