"حزب الله": استهدفنا تجمعين لقوات العدو في مستعمرة المنارة وفي موقع المرج بصلية صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من عصر يوم الاثنين 14-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".‏