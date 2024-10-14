حزب الله: استهدفنا 3 دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى محيط عيتا الشعب وأوقعنا طواقمها قتلى وجرحى

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وأثناء تقدم ثلاث دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، قصفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:45) من مساء يوم الاثنين 14-10-2024 بالصواريخ الموجهة، مُحققين فيها إصابات مباشرة وشوهدت ألسنة النيران تندلع منها وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح".

كما اعلن الحزب انه استهدف"‏تجمعًا لقوات العدو في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، وتجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".