أفادت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه "بعد تسلّم المهجّرين اللبنانيين مساعدات من مختلف الجهات، تمّ التحقق من وجود جهاز داخل أكياس البن يُشبه القطع الإلكترونية الصغيرة، وبعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن هذا الأمر، قامت المديرية بإجراء كشف تقني".
وأوضحت أن "هذا الجهاز وُضع داخل أكياس البن كمواد حافظة لمنع فساد المنتج، وليس هناك أي شرائح إلكترونية مشبوهة داخله".
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة توضح طبيعة قطع صغيرة داخل اكياس بن بمساعدات المهجّرين: مواد حافظة وليست شرائح إلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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