شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامي: كلمة الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، تطرقت للعديد من الملفات والقضايا والرسائل المباشرة سواء للداخل أو الخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكدت للجميع قوة الدولة المصرية ومؤسساتها للدفاع عن السيادة المصرية وحفظ الأمن القومى، وذلك من خلال رجال القوات المسلحة البواسل الذين يشهد لهم التاريخ ببذل التضحيات والعطاء للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، والتأكيد على أن مصر دولة راعية للسلام، ومن أوائل دولة التي سبق وحذرت من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة بسبب اللجوء للحلول العسكرية.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى الدولة المصرية كانت وستظل من أوائل الدول التي طالبت المجتمع الدولى التدخل لوقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، وحذرت من استمرار الحلول العسكرية التى لم ولن تكون حلول جذرية وأن هذا الحل سيكون سببا فى تحول المنطقة لمنطقة صراع مسلح، وهو ما قد كان خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد لجموع المصريين أن لديهم دولة قوية، ومؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي المصري، وأن هذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية وفى نفس الوقت أهمية الوعى فيما يجرى من أحداث في المنطقة.