شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت دعم مصر للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، أكدت للجميع أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية وأن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب عمرو هندي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة أكدت لجموع المصريين أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي ولم ولن يستطيع أحد المساس بالسيادة المصرية، وذلك في ظل الظروف الجارية التي تمر بها المنطقة والتي سبق وحذرت منها الدولة المصرية وان الحلول العسكرية لن ينتج عنها سوى المزيد من الصراع في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة تضمن العديد من الرسائل المطمئنة للمواطنين بشان الأوضاع الداخلية والخارجية وان القيادة السياسية تعلم جيدا ما يدور من أحداث سواء على الصعيد الخارجي او الداخلي إضافه إلى رسائل مباشرة للرد على المشككين بأن نصر اكتوبر جاء من خلال العزيمة والاصرار التي يتمتع بها المصريين جميعهم والتي تجسدت في ارادة واصرار وعزيمة رجال القوات المسلحة البواسل.

وأكد هندي أن الرئيس تطرق إلى موضوع الوعي والتلاحم والتماسك بين أبناء الشعب المصري للخروج من الأوضاع الراهنة التي فرضتها علينا الظروف الخارجية وفي نفس الوقت للمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.