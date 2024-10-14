وزيرا خارجية إيران والصين يبحثان آخر التطورات في منطقة غرب آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانج يي خلال اتصال هاتفي، آخر التحولات في منطقة غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن عراقجي -الذي يقوم بزيارة حاليا إلى سلطنة عُمان- بحث مع نظيره الصيني وانج يي خلال اتصال هاتفي من الأخير مع السفارة الإيرانية في مسقط، آخر التحولات في منطقة غرب آسيا.

وتباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية ولقاء رؤساء البلدين على هامش مؤتمر بريكس في قازن الروسية.

ورحب وزير الخارجية الإيراني بالجهود الصينية التي تصب لوقف إطلاق النار وجرائم إسرائيل في غزة ولبنان، ووصف تقاعس مجلس الأمن الدولي بالكارثة بسبب عرقلة الولايات المتحدة مشيدا بدور الصين في المساعدة على الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الصين إلى العلاقات المهمة والاستراتيجية بين إيران وبلاده مؤكدا على ضرورة زيادة المساعي والجهود والابتكارات الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وتجنب زيادة التصعيد والتوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب أسيا.

وأصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني وشريكًا اقتصاديًا مهمًا. ووقع البلدان اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما في عام 2021.