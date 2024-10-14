50 من طلاب جامعة الجلالة.. تفاصيل جديدة في حادث طريق "السخنة - الجلالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في حادث انقلاب أتوبيس كان ينقل طلابًا على طريق "الجلالة - السخنة" جنوبي محافظة السويس.

وقد أوضح المصدر، لمصراوي، أن الأوتوبيس الذي يحمل رقم أ ق م 2376 كان محملًا بـ 50 من طلاب جامعة الجلالة، في طريقه من مقر الجامعة بمدينة العين السخنة في اتجاه الطريق الساحلي، حيث انقلب أمام بنزينة وطنية أبو الدرج.

ووفق المصدر تم نقل عدد 28 مصابًا إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس، بينما تم إيداع عدد 10 جثث مشرحة مستشفى السويس العام.

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